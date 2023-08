Quando l’obesità si contrasta togliendo spazio urbano alle automobili

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 agosto 2023) Rendere le città più “camminabili”, quindi non impostate e costruite attorno all’automobile, non è solo una questione che riguarda l’inquinamento, la bellezza e la fruibilità dei luoghi, la democraticità degli spazi pubblici e la sicurezza. Fare scelte urbanistiche e infrastrutturali a misura di persona significa anche proteggere la salute dei cittadini, riducendo il rischio di obesità, ipertensione, diabete e non solo. Mentre quest’anno, soprattutto sui social, il dibattito sulsi è purtroppo concentrato sui medicinali come l’Ozempic – il cui uso improprio, quindi pericoloso e assolutamente da evitare, farebbe dimagrire –, fuori dalla bolla di TikTok esistono esperti su esperti che continuano a sottolineare lo stretto rapporto tra salute e urbanistica human-based e nature-based. Accelerare le trasformazioni delle nostre città, dove lo...