Qualiano soggiorno climatico | domande entro il primo settembre

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023)per anziani: al via le. Sarà possibile presentare la domanda al Comunele 13:00 delAnche quest’anno il comune diha organizzato unpresso la località termale di Fiuggi in provincia di Frosinone. È prevista per coloro che intenderanno partecipare la sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa. Lo annuncia una comunicazione sul sito ufficiale del Comune di. Requisiti per poter partecipare Per la partecipazione alè necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di; età pari o superiore a ...