Putin punta alla catastrofe globale | il nuovo presunto piano

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 agosto 2023) Una, in cui a perire non sarà soltanto l’Ucraina, ma anche tutti gli altri Paesi che stanno aiutando Kiev in una guerra che sembra non avere fine. A un anno e mezzo dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, che va avanti da 526 giorni, Vladimiravrebbe messo in atto un altroper far tremare il mondo intero, con l’obiettivo di creare una vera e propria crisi per avere tutti ai suoi piedi e costringereresa in primis il nemico Zelensky, poi gli alleati. Accuse di unche arrivano proprio dal presidente ucraino che all’indomani di nuovi bombardamenti ha “svelato” il progetto del presidente russo. IlsullaA oltre cinquecento giorni di guerra, con un conflitto ...