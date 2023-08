Pura Vision Pininfarina | stile da supercar per il SUV elettrico

Automobili Pininfarina fa un nuovo passo verso l'ampliamento della sua gamma di modelli di lusso ad alte prestazioni. Dopo la hypercar Battista debutterà infatti la, una concept car con le forme di un crossover che l'azienda italo - tedesca ha voluto definire LUV, Luxury Utility Vehicle. Con questo prototipo il marchio ha voluto mostrare la sua ...Pininfarinaè un concept che sarà presentato alla Montetery Car Week . Un prototipo, affascinante per design e soluzioni, crossover - coupé per carrozzeria, che prospetta un futuro per l'auto a ...Con la, Automobili Pininfarina entra in una nuova fase: la concept, infatti, si presenta come una 'Luv', acronimo di 'Luxury Utility Vehicle'. Un'idea pionieristica per un'auto fatta di linee ...

Automobili Pininfarina ha deciso di alzare l'asticella per quanto riguarda il concetto di mobilità elettrica senza rinunciare al lusso. Ecco, quindi, arrivare il concept PURA Vision che viene ...