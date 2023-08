Puglia | il clima ferma la maturazione dei pomodori L’allarme | «Sulle tavole arriva quello cinese»

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il cambiamentotico sta mettendo a rischio uno degli ingredienti principali della cucina italiana: il pomodoro.dalla, dove le ondate di calore alternate a violenti nubifragi non hanno permesso aida salsa di maturare correttamente. Il problema è grave perché nel tacco dello Stivale si produce gran parte del pomodoro italiano, un quinto del totale nazionale solo nel Foggiano. Ma il rischio è doppio, perché, in assenza di concentrato italiano, la salsa viene prodotta con pasta di pomodoro proveniente dalla Cina che in passato è spesso stato spacciato per italiano anche se non lo era. Il prodottoha un vantaggio concreto sunostrano: costa la metà. Grazie ai grandi volumi prodotti e allo sfruttamento dei lavoratori ...

... infatti, quelli in lista d'attesa e ancora in fase di valutazione, il 76% distribuito tra, ... e dalla redazione di un PNIEC, piano integrato energia e, più ambizioso di quello da poco ...Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio uno degli ingredienti principali della cucina italiana: il pomodoro. L'allarme arriva dalla, dove le ondate di calore alternate a violenti nubifragi non hanno permesso ai pomodori da salsa di maturare correttamente. Il problema è grave perché nel tacco dello Stivale si produce gran ...... mare cristallino e uncaldo e soleggiato. Destinazioni come la Sardegna, la Costa Amalfitana, la Sicilia e lasono tra le preferite dagli italiani. La Sardegna è famosa per le sue ...

Riscaldamento globale, in Svizzera stesso clima della Puglia Telebari

FOGGIA – Un ciclone violento, freddo ma veloce punta sull’Italia con pioggia e vento. E scatta l’allerta meteo su tutto il Paese, da Nord a Sud. Questo da oggi sarà l’effetto del ciclone Circe che cam ...È boom di nidi, in testa la Sicilia. Segnalazioni in tutto il Paese, in provincia di Siracusa c’è già stata la prima schiusa dell’anno ...