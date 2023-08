Pubblica amministrazione | il ministro Zangrillo | «Obiettivo è l’assunzione di 170mila persone»

Sono state raggiunte dalla fibra ottica anche alcune importanti sedi della, quali: gli istituti comprensivi, la scuola media e l'ufficio del turismo. "Grazie alla rete FTTH e ......politiche sulla sua carica e ha dichiarato che la missione della Rai in quanto emittente... La proposta prevede, tra le altre cose, che vertici ed organi didei mezzi d'...'Questo contratto ci rende lieti di poter essere, ancora una volta, uno strategico player nei progetti dell'area Data Center della- dichiara Stefano Budini, Responsabile Pac ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Il cambiamento tanto sbandierato dal governo non c’è. È un’occasione persa per giocare una partita importante per realizzare il Pnrr e per consegnare ai cittadini una pubbl ...Gli arbitrati erano stati aboliti. Dal 2020 sono tornati con un altro nome, ma sempre molto remunerativi per i magistrati di Tar e Consiglio di Stato. Gli ...