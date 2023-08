Psg | si rivede Neymar | doppietta nel 3-0 allo Jeonbuk

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il grande protagonista del 3-0 rifilato dal Psg ai coreani delloMotors in amichevole è. Fermo per infortunio dscorso marzo, il brasiliano è tornato in campo ed ha subito messo a segno una. O Ney è sceso in campo dall’inizio nel match dell’Asiad Main Stadium di Busan, in Corea del Sud, ed ha siglato le prime due reti del match. Come se non bastasse, ha poi servito ad Asensio la palla del 3-0. L’altra notizia del giorno è l’ingresso in campo di Mbappé tra le fila dei parigini. Non si tratta però di Kylian, non convocato per la tournée asiatica, bensì del fratello Ethan, classe 2006. SportFace.

... ci aggiunge pure la seduzione dell'appartenenza ad un Paese nel quale Napoli si... si ritroverebbe in un club emergente e con allenatore, Emery, conosciuto a Parigi, al; e al Barça, l'unica ...Netto successo del Dortmund per 6 - 0 con il San Diego Loyal mentre questa mattina ilha perso ... Sianche la 2. Bundesliga con Amburgo - Schalke alle 20.30 mentre tra le amichevoli in campo ...1 Leandro Paredes a Torino. Non è un indizio di mercato, né uno scherzo per i tifosi bianconeri. Ma il centrocampista argentino appena tornato dalla Juve alin attesa di volare altrove, ha trascorso qualche giorno proprio a Torino e ne ha approfittato anche per una cena tra amici: con Bonucci e Vlahovic , Gatti e Perin , Fagioli , Pogba e Locatelli.

