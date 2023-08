PSG | doppio colpo in attacco

Di spalla la Lazio e ilcolpo Kamada - Isaksen, il Napoli ('Per Murillo servono 20 milioni') ... Il tecnico deluso dalla decisione del francese di andare via e scegliere il. Intanto l'Arabia ...... l'attaccante uruguaiano (36 anni ex Palermo, Napoli,e Manchester United) ha firmato fino a ... 15.15 - Il Genoa confida di piazzare uncolpo nelle prossime ore per rinforzare la rosa di ...Chelsea e di nuovo Valencia:esoneroGli inizi degli anni Duemila hanno visto Claudio Ranieri ... dietro il. Poi successe qualcosa di forse inaspettato, ovvero l'esonero a fine stagione per ...

Inter, Frattesi decisivo: doppio assist nel 2-1 contro il Psg Tuttosport

Frattesi brilla e regala due assist. In gol (oltre Sensi) Sebastiano Esposito, tra i pali ancora Filip Stankovic: e se l’Inter avesse già in casa un attaccante e un portiere Idea e provocazione aspet ..."Stiamo lavorando bene e dobbiamo prepararci bene perché la gente si aspetta tanto da noi. Dobbiamo farci trovare pronti per l'inizio del campionato". (ANSA) ...