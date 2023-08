Prima rata della Tari | a Roma c’è tempo fino a settembre per pagarla | la decisione del Campidoglio

(Di giovedì 3 agosto 2023)– Approvata dalla Giunta Capitolina la delibera di differimento del termine di pagamentotassa sui rifiuti (Ta.Ri.) in scadenza a luglio. Lo comunica in una nota il. Nessuna sanzione per chi pagherà laffa rifiuti dopo il 31 luglio. La delibera, approvata oggi dalla Giunta Capitolina, proroga il termine di scadenza per garantire aini piùper pagare, anche in concomitanza delle vacanze estive. Gli utenti che hanno già ricevuto l’avviso di pagamento a ridossoscadenza del termine di pagamento, potranno pagare entro il 152023. Per l’anno in corso, la scadenza ...

Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ......che si rivolgeranno ora ai centri per l'impiego possano ambire a trovare un impiego in tempo... L'ultimache hanno percepito, perciò, è dunque quella del 27 luglio scorso Per alcune famiglie, ...Ore 12.40 - Secondo quanto appreso da Forzaroma.info, la Roma vorrebbe pagare lasoltanto a dicembre. Il Santos vuole incassare subito i soldi. Ore 12.20 - La trattativa al momento è in ...

Tassa rifiuti, slitta la scadenza per il pagamento della prima rata 2023 RomaToday

Reddito di cittadinanza, le comunicazioni di sospensione, dopo aver esaurito le sette mensilità previste dalla legge per le famiglie che non hanno componenti minori, disabili e over 60 e ...Per l'anno in corso, la scadenza della seconda rata resta fissata al 30 novembre e i relativi bollettini saranno oggetto di una successiva spedizione. Quella ...