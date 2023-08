Previsioni meteo agosto | in arrivo Patricia | quali regioni a rischio

(Di giovedì 3 agosto 2023), nuovo incubo sta per abbattersi sull’Italia:sono le– Non buone notizie per gli Italiani: dopo Circe, è in. In Francia ha già fatto la sua comparsa e da noi potrebbe far presto il suo ingresso. Si sta parlando di una tempesta,, appunto che porterà un clima autunnale su tutto il Belpaese. Ecco cosa ci aspetta… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Nuovo cambio di clima in Italia:sono lepiù colpite Leggi anche:, cambia tutto da ora: cosa sta per succedere, è inInnel ...

Sulla base dellepreviste, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase ...Anche in queste ore c'è un allarme. Ma dove la metto la macchina se non ho un riparo Un ... per l'appunto disponibili anche nei prossimi giorni che vedonofosche con possibili ...Leal Sud Al Sud invece la mattinata di venerdì sarà all'insegna del bel tempo con ... leggi anche, tornano grandine e vento. A Venezia acqua alta d'agosto FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma ...

Stasera in Lombardia arriveranno forti temporali: per domani venerdì 4 agosto è stata diramata l’allerta meteo arancione ...In arrivo 3 giorni di maltempo sulla Penisola: cosa dicono le previsioni meteo aggiornate per i prossimi giorni del mese di agosto.