Presenze studenti rilevate con il Badge | l’esempio dell’IIS “Velso Mucci” di Bra

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’avvio del nuovo anno scolastico, il 2023-2024, è ormai alle porte e risulta necessario e quanto mai indispensabile provvedere a definire, in punto start, tutte quelle possibili modalità organizzative che, pur risultando competenza del dirigente scolastico, di fatto interessano, in moltissimi casi, gli organi collegiali ai vari livelli e nelle varie componenti. Riassumerle qui e individuare nell’articolo alcune buone pratiche non può che essere utile alla pianificazione di disposizioni organizzative condivise e norme di vita scolasticastrategicamente individuate. Gli alunni sono, inutile sottolinearlo qui, un primo importante tassello della vita della scuola, partire da loro è doveroso e indispensabile. Vediamo di riassume, a seguire, tutte quelle disposizioni sulle quali vale la pena lavorare e impegnarsi nella scelta organizzativa. L'articolo .