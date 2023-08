Prendi le mie mani

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 agosto 2023) Di Vincenzo Calafiore 3 Agosto 2023 Udine Di Vincenzo Calafiore Ti parlo mentre sei via ed è come parlare nel buio di una camera da letto, lentamente per non svegliare nessuno. So che adesso non esisto, anche se lo volessi, ci provo senza successo, alla fine i farmaci che prendo hanno la meglio su di me e cado sconfitto. Questo dura per un anno almeno così mi è stato detto; ma ho paura, sono molte le paure che ho addosso, qualcuno le chiama fragilità, ma non è vero, queste sono paure. La paura più grande è che il cuore si possa stancare e si fermi; ma anche quella di non poter più scrivere o studiare, la paura di non poterti più dirti: ti amo! Ti amo così, con questo mio esistere più o meno vero, con quel desiderio di regalarti un sorriso. Ti amo perché rimanerti accanto è la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Intanto sono passate molte lune e in questa mia ...