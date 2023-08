Praja Gallipoli | ad agosto Bob Sinclar | Fatboy Slim e molti altri

(Di giovedì 3 agosto 2023)diventa la Capitale della musica dance ade nel localegrandi nomi, da BobaiAd2023 alla, top club gestito da Musicaeparole, il ritmo non si ferma mai. I party della prima settimana del mese sono decisamente imperdibili. Venerdì 4sul palco per Big Mama arriva invece la melodia ed il ritmo di Rocco Hunt. La settimana si chiude con il ritmo elettronico di Ilario Alicante, top dj producer italiano attivo in tutto il mondo. Grandi nomi per le serate di giovedì 3 e sabato 5: in queste date si esibiscono infatti due degli artisti simbolo della musica da ballo degli ultimi decenni: il 3/8 sul palco della...

Ad agosto 2023 alla, top club gestito da Musicaeparole, il ritmo non si ferma mai. I party della prima settimana del mese sono decisamente imperdibili: martedì 1 agosto ecco sul palco l'hip hop di Guè, ...Appuntamento con due DJ e produttori conosciuti in tutto il mondo. Ladi, uno dei locali più famosi d'Italia e non solo, ospiterà Bob Sinclar e Fatboy Slim per due serate all'insegna della grande musica., appuntamento con Bob Sinclar e Fatboy Slim ......Re:Found Festival " Cella Monte (AL) Nuova data 8 settembre - Ultravox - Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale " Firenze Clicca per acquistare i biglietti DANI FAIV 25/07(LE) -...

Praja Gallipoli by Musicaeparole: 3/8 Bob Sinclar, 5/8 Fatboy Slim ... Radio Senise Centrale

Giovedì 3 agosto Bob Sinclar sarà il re della consolle del locale per uno degli eventi più attesi della stagione. Il DJ francese si è affermato come uno dei massimi esponenti del genere grazie a una ...Ad agosto 2023 alla Praja Gallipoli, top club gestito da Musicaeparole, il ritmo non si ferma mai. I party della prima settimana del mese sono ...