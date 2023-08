PosteMobile Casa illude i clienti | promette traffico illimitato | ma dopo 480 GB chiude il rubinetto

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nelle ultime settimane diversidel servizio fixed wirelessnavigano a velocità lumaca: hanno ricevuto un SMS che li accusa di non aver usato il servizio in buona fede. Nessuno però può sapere quanti GB ha consumato, ma soprattutto vengono bloccate anche connessioni che non hanno limitazioni da contratto. ...

Un esempio del primo tipo sono Tim, Vodafone, Iliad e Wind - 3, dell'altroo Fastweb (...nostrani (Tim e Vodafone per gli Usa) che offrono piani molto convenienti sulla sim di, ma ...... Iliad, Fastweb,, CoopVoce, Kena Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll -... un'offerta per lada ben 300 GB di traffico dati in 4G sfruttando una velocità massima di 60 ...... Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze ee, ... A Yaoundé, in Camerun, inoltre, è prevista l'apertura di una nuova- famiglia, in cui saranno ...

PosteMobile Casa illude i clienti: promette traffico illimitato, ma dopo ... DDay.it

TIM Unica Power è l’offerta per i clienti fisso e mobile che al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, permette di avere non solo Giga illimitati per tutte le ...Per le nuove attivazioni di PosteMobile Casa Web, l'operatore, dal 23 luglio, ha stabilito un prezzo mensile più alto rispetto al passato: si passer& ...