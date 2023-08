Porto di Salerno | sequestrate 135 tonnellate di pellet egiziano

La Guardia di Finanza, con l'Ufficio delle Dogane di, ha sequestrato, nelcommerciale di, 135 tonnellate di pellet, confezionate in 9000 sacchi da 15 Kg. cadauno, riportanti segni contraffatti e ingannevoli per il consumatore sulla qualità del prodotto. Sulle ...Un ventinovenne, originario di Pagani (), è stato arrestato dai carabinieri di Scalea, in ...la vettura con il paganese a bordo che stava percorrendo a forte velocità la via Panoramica al...... Efficientamento energetico pubblica illuminazione: Parco del Mercatello; Via, Ligea, Croce ... Messa in sicurezza: costone roccioso SS 18- Vietri sul Mare primo stralcio; costone Via ...

Blitz al porto di Salerno: sequestrate 135 tonnellate di pellet contraffatto SalernoToday

Hanno trovato lo stemma della Repubblica Italiana e certificazioni di qualità dell’Università Federico II di Napoli falsi sui 9mila sacchi di pellet provenienti dall’Egitto sequestrati ...Salerno, maxi sequestro di pellet al porto: c'era lo stemma della Repubblica Italiana falso sui 9mila sacchi arrivati dall'Egitto ...