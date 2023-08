Il lavoro diventa sempre più duro per le imprese boschive impegnate nel norddel Paese, diversi ... Fabrizio Nonis cialla scoperta delle opere d'autore delle macellerie. In ogni puntata due ...Riqualificazione degli spazi a piano terra (angolo nord -) e di parte del soffitto (lato sud ...principale in corrispondenza del locale a volta che si trova in prossimità dello scalone che...Main Sponsor: DMJ " Gruppo DE MARIANI Sponsor: ACQUA ORSINI Vettore Ufficiale: Ferrovie SUD... Chi ha prenotato può recarsi al parcheggioRISERVA dove esibirà il tagliando e sarà accompagnato ...

Porta Est, sì alla nuova Napoli: «Più servizi, verde e decoro» ilmattino.it

Un viaggio - quello di mercoledì 16 agosto (21:30) - che porta il pubblico a Est, seduti spalla a spalla su una carovana per attraversare geografie e musiche di culture diverse: dalle danze greche che ...Tredici mesi fa, quando è stata aperta la discussione, nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo e invece poco più di un anno dopo la delibera del Consiglio comunale che dà ...