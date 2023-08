Ponticelli | “stesa” nella notte | a terra una decina di bossoli

(Di giovedì 3 agosto 2023)di paura nel quartiere, a Napoli, dove sono stati esplosi circa dieci colpi d’arma da fuoco: indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento. Questai carabinieri sono intervenuti a Napoli, in via Ulisse Prota Giurleo, nel quartieredopo una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco. In strada

La notte scorsa, verso le 4, i carabinieri sono intervenuti in Via Ulisse Prota Giurleo, nel quartiere, dopo una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. In strada sono stati rinvenuti circa dieci bossoli calibro 9. Non risultano danni a cose né feriti. Indagini a tutto campo dei ...La notte scorsa, verso le 4, i carabinieri sono intervenuti in Via Ulisse Prota Giurleo, nel quartiere, dopo una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. In strada sono stati rinvenuti circa dieci bossoli calibro 9. Non risultano danni a cose né feriti. Indagini a tutto campo dei ...

Stesa a Ponticelli nella notte: ritrovati dieci bossoli ilmattino.it

Durante la notte i carabinieri sono intervenuti a Napoli, in via Ulisse Prota Giurleo, dopo una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. In strada ritrovati una decina di ...Paura nel quartiere Ponticelli a Napoli dove nella notte sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco in Via Ulisse Prota Giurleo ...