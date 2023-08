Pompei | davanti a un pub in centro spunta un cartello comico in dialetto incomprensibile per i turisti | Chiosi per

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 3 agosto 2023), all'ingresso di un pub alcittà appare unche idi certo faticheranno a comprendere dato che è scritto in: ecco cosa recitaè una famosa città romana antica situata vicino a Napoli, in Italia. L'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. ha sepolto la città sottostante, conservando in modo straordinario le strutture e gli oggetti dell'epoca. Oggi, pertanto il luogo è un'importante attrazioneca e un sito archeologico di grande valore storico. Gli scavi archeologici di questa località sono il posto più visitato in Campania probabilmente. Si possono esplorare le antiche strade, case, negozi, teatri, bagni pubblici e templi della città romana, molti dei quali sono sorprendentemente ben conservati. Da visitare c'è anche il ...