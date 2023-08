Poligamia. Le mogli nascoste d'Italia

Leggi su panorama

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sarebbero migliaia i musulmani maschi a contrarre matrimonio con più di una donna, spesso ingannandole e poi sparendo appena vengono scoperti. Altre volte, invece, vivono questa concessione della loro religione senza sotterfugi. Eppure tenendo segrete alla società le loro molteplici unioni. È una consuetudine strisciante di cui gli imam non vogliono parlare. Ci si sposa in grandi feste, fra musiche religiose e tipici shish-kebab. Ci si promette amore eterno davanti a pochi amici, in abiti tradizionali, giurando di fronte ad Allah e poi si festeggia fino a notte fonda, tagliando la torta nuziale con una spada. «Si tratta» spiega a Panorama Gloria T., 36 anni, toscana dal passato turbolento «di un’antica tradizione musulmana. Quando Ali me l’ha proposto, ho pensato che fosse una cosa assurda. Ma, per quieto vivere, ho acconsentito». E di cose, nella sua vita da neo-sposa, Gloria ne ha ...