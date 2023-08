Poggioreale | i garanti Ciambriello e Don Tonino Palmese in visita al carcere

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nella mattinata di oggi, il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ha fattoneldi, insieme al neo Garante territoriale dei detenuti di Napoli, Don. Sono 2.020 i detenuti presenti all’interno dell’Istituto penitenziario a fronte dei 1.639 previsti dalla pianta organica. Ihannoto insieme i padiglioni Venezia (sex offender), Roma (tossicodipendenti), Avellino (alta sicurezza), Milano, San Paolo (S.A.I.) e Firenze. All’uscita del, il Garante territoriale Donha dichiarato: “C’è bisogno di ascolto, non tanto per essere giustificati, ma accompagnati in un percorso di riscatto. Ho rivisto dopo tanti anni ciò che mi aspettavo di non ...