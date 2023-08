Pnrr | tra i progetti definanziati via un miliardo di euro per la decarbonizzazione ex-Ilva di Taranto Comuni e Regioni preoccupati chiedono conto al ministro Fitto

(Di giovedì 3 agosto 2023)per il taglio dei. Antonio Decaro, sindaco di Bari, dice in un’intervista a Rainews “ci fidiamo delperò ci aspettiamo una spiegazione del governo perché spostaregià pronti e cercare altrove finanziamento”. Rigenerazione urbana ed altre tipologie di. C’è anche unper laex-dinonché la piantumazione per 6600 ettari fra i tanti, per sedici miliardi di. Gli enti localispiegazioni al. Finora spiegazioni dettagliate non ...

La funzione di ricerca e sviluppo,quelle a maggior intensità di know - how , risulta ancora ...lo spazio di miglioramento è ampio e si potrà far leva sugli investimenti pubblici del", spiega ...... fino ai dossier di taxi e balneari, passando per ile la delega fiscale. Il ministro dell'... "Tassare in modo giusto il lavoro e costruire un rapporto collaborativocontribuente e fisco: ...Il bombardamento al confineKiev e la Romania è stato immediatamente condannato dal presidente ... Non c'è pace per le modifiche alvolute dal governo guidato da Giorgia Meloni. L'esecutivo non ...

Modifiche Pnrr, tra i presidenti di Regione la preoccupazione è ... Open

L'approccio attento alla valutazione e al controllo del Recovery è positivo. La critica è lecita, ma si deve capire il reale impatto delle modifiche e non dare per scontato l'utilizzo pieno dei fondi.Nonostante il rallentamento generale, il nostro mercato interno è il più dinamico dell’Unione europea. Tuttavia, per consolidare questo trend positivo, sarà necessario rafforzare il contesto istituzio ...