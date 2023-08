Pnrr | Fedriga lancia appello | “Regioni chiedono cabina di regia”

Leggi su notizie

(Di giovedì 3 agosto 2023) In merito alla vicenda delil governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, ha rilasciato una intervista ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ Massimilianoha le idee ben chiare. Nel corso dell’intervista al ‘Corriere della Sera‘ ha specificato di aver inviato una lettera al ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto. A quest’ultimo gli è stato chiesto un incontro quanto prima visto che intende affrontare un bel po’ di argomenti. Allo stesso tempo, però, ci ha tenuto a precisare che c’è la più totale voglia di collaborare da parte di tutti per un unico scopo: ovvero quello di raggiungere, quanto prima, gli obiettivi prefissati del nostro Paese. Allo stesso tempo ci ha tenuto a precisare che le questioni fondamentali da affrontare sono relativamente due. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, ...