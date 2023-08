(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo l’allarme lanciato dai Comuni, è la volta. Non c’è pace per ildopo la riscrittura delnonostante il Ministro Fitto si affretti a sottolineare che il taglio di quasi 16 miliardi in realtà non è un taglio ma “un definanziamento dale rifinanziamento attraverso altre fonti, come il Piano nazionale complementare ale i fondipolitiche di coesione”. Nei giorni scorsi, i Comuni, toccati da vicino dalle modifiche, hanno lanciato l’ allarme e vogliono capirci di più. Dopo i Comuni, tocca alleL’ultimoè arrivato con il documento che racchiude le osservazioni della Conferenza, guidato – ironia della sorte – proprio da un uomo di ...

... come il Piano nazionale complementare ale i fondi delle politiche di coesione". Nei giorni ... L'ultimoè arrivato con il documento che racchiude le osservazioni della Conferenza delle ...... e toglierlo a tutti indiscriminatamente con undi scure, solo perché alcuni se ne sono ... Rinunciare ai fondi dele lasciare le persone in balia del disagio non è governare, è solo agire in ......di fondi aggiuntivi e non certo di una sforbiciata che sa tanto di un vero e propriodi ... per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione ed il, sulla mancata realizzazione delle ...

PNRR, colpo delle Regioni al Governo: “cantieri a rischio” QuiFinanza

L’appello di Trump ai suoi sostenitori. Regioni contro i tagli al Pnrr. Scontro sul reddito di cittadinanza. I fatti da conoscere ...Intervista a Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici: «È un colpo durissimo che arriva in un momento delicato» ...