(Di giovedì 3 agosto 2023) Iryna Bilotserkovets è in bikini-armatura, benda sull’occhio perso nell’attentato: la rivista come (nuovo) strumento di propaganda

in Ucraina e la copertina del numero, il primo stampato dall'inizio della guerra, porterà in copertina una ex modella, moglie di un deputato, sopravvissuta a un attentato e che porta ...con un pezzo che parte urban per poi aprirsi e diventare pop - punk pieno di reminiscenze ... Popa - Voto 6,30 - Popa in francese è ancora più languida e divertente nel suo mondo fatto di...... ma suo padree reclama il figlio per quattro giorni. Vincenzo deve. Su Sky Cinema dalle 21.15 Gli uomini d'oro. Luigi ilè un autista di furgoni portavalori che vede sfumare i propri ...

Playboy torna in edicola in Ucraina: in copertina la modella sopravvissuta a un raid Corriere della Sera

Iryna Bilotserkovets è in bikini-armatura, benda sull’occhio perso nell’attentato:la rivista come (nuovo) strumento di propaganda ...Si tratta del primo numero stampato dall’inizio della guerra. La modella, Iryna Bilotserkovets, è stata ferita durante un attacco russo ...