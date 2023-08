Pisa-Valoti | trattativa in stand-by | Bari e Cremonese ancora in corsa

invece è un giocatore che ci piace e a chi non piacerebbe In categoria tutti lo vogliono. ...per noi dev'essere voluta e cercata. Il discorso uscite, sapete meglio di me, è dinamico e ...Ad agosto servirà accelerare anche in uscita Iltorna ad allenarsi a San Piero a Grado, ma a porte chiuse Aquilani a Sky sue Corradini: 'Sono giocatori forti, mi piacciono'Ad agosto servirà accelerare anche in uscita Iltorna ad allenarsi a San Piero a Grado, ma a porte chiuse Aquilani a Sky sue Corradini: 'Sono giocatori forti, mi piacciono' Si chiude il ...

Calciomercato Pisa, dopo Veloso bisogna ancora attendere per Valoti Quotidiano Sportivo

Sono giorni importanti anche sul fronte Shpendi dopo l’offerta da 2,5 milioni presentata al Cesena. Sibilli al Venezia Stand by ..."Pisa, dopo Veloso bisogna ancora attendere per Valoti", titola il Quotidiano Sportivo. Sono giorni importanti anche sul fronte.