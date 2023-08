Pier Silvio Berlusconi una furia | non si ferma più | “Pronto a chiudere tutto” Dopo la D’Urso cosa succede

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’amministratore delegato di Mediaset,, sembra intenzionato a portare avanti la sua lotta contro il trash, proponendo un prodotto di qualità e senza volgarità. Per farlo, ha già cambiato diversi programmi, sostituendo Barbaraa Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino e Belin missione: eliminare il trash da Mediasetsembra nonrsi mai nella sua lotta contro il trash. L’AD di Mediaset, infatti, ha già apportato importanti cambiamenti al palinsesto, sostituendo Barbaraa Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino e Belen Rodriguez a Le Iene con Veronica Gentili. Ma non siqui. Possibile ...

... considerato fuori dalla righe, specie per quanto riguarda la nuova linea editoriale del GF Vip : Un passato troppo animalier per i colori tenui voluti daBerlusconi per la prossima ...Un sondaggio che magari convinceràBerlusconi a seguire le orme del padre. L'istituto Winpoll ha sondato il tasso di conoscenza e fiducia dell'erede del Cavaliere ed è emerso che il 94% del campione dichiara di conoscerlo e ...... ma di un trash che sconfina nel comico e così facendo disturba meno rispetto alle stucchevoli e fastidiosissime manie di protagonismo dei Vip da reality (quelle cheBerlusconi vuole ...

Sondaggio Winpoll, gli elettori di Forza Italia vogliono Pier Silvio Berlusconi leader Il Tempo

Pinuccia di Uomini e Donne sembra essere al settimo cielo per la decisione che ha preso Pier Silvio Berlusconi. Ecco cos’è ...Cesara Buonamici opinionista unica al Grande Fratello: svelati i motivi della sua scelta che ha sorpreso tutti i fan del reality show.