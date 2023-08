Perucetus colossus | in Perù sono state trovate le ossa fossili dell' animale più pesante mai esistito

Si tratta di un "", un cetaceo antenato delle balene e dei delfini lungo 20 metri. In pratica una balena vissuta lungo la costa meridionale del Paese che avrebbe potuto pesare ...Uno studio su uno scheletro trovato anni fa in Perù parla di una specie di lamantino gigante, pesante fino a 340 ...Uno studio su uno scheletro trovato anni fa in Perù parla di una specie di lamantino gigante, pesante fino a 340 ...

Scoperto in Perù il "Perucetus": era l'animale più pesante mai vissuto TGCOM

E’ lungo 20 o 25 metri e pesa fino a 340 tonnellate, un nuovo animale pesantissimo dal nome Perucetus colossus, una scoperta rivoluzionaria per lo studio dell’evoluzione degli animali di dimensioni gi ...In una formazione geologica del Perù i ricercatori hanno trovato i resti fossili di un animale gigantesco, probabilmente il più pesante mai esistito ...