Perucetus Colossus | ecco l' animale più pesante al mondo

Prima delle balene e prima dei delfini. Quasi quaranta milioni di anni fa soltanto lui, il, un cetaceo lungo venti metri e con una massa che poteva raggiungere le trecentoquaranta tonnellate . Un mostro marino dalle proporzioni titaniche, insomma. E non solo: il ...approfondimento, animale più pesante mai esistito scoperto in Perù Il ricercatore: 'Scoperta meravigliosa' 'Trovare animali così incredibilmente delicati conservati negli strati ...leggi anche Abbandono animali per strada, ipotesi revoca o sospensione patente FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Scienze, animale più pesante mai esistito scoperto in ...

L'animale più pesante finora noto è vissuto 40 milioni di anni fa VIDEO Agenzia ANSA

