Perché l’uscita della Gran Bretagna ha fatto un favore all’Italia nel quartetto su pista | cambia l’avversaria della semifinale

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’Italia non ha strabiliato durante le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile che ha aperto i Mondiali 2023 di ciclismo su. I Campioni Olimpici hanno infatti chiuso con il tempo di 3:50.408, dando l’impressione di non essere nelle migliori condizioni. Iltricolore è stato trascinato da uno strepitoso Filippo Ganna, il cui forcing nel finale ha quantomeno permesso di accedere alle semifinali, con appena 8 centesimi di vantaggio sull’Australia. Il tempo è alto rispetto a quelli confezionati da Danimarca (3:48.816, distacco di 3.592) e Nuova Zelanda (3:49.113, ritardo di 1.295). Gli azzurri hanno chiuso con il terzo crono e torneranno indomani (venerdì 4 agosto) per fronteggiare la Nuova Zelanda, mentre l’altrasarà tra la Danimarca e l’Australia. L’Italia deve anche ...

