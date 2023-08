Perché la riforma del Fisco è tra le più importanti del governo Parla Melchiorre

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il via libera alla Delega fiscale, sancito dal voto in Senato di ieri, è un dividendo fondamentale per ilguidato da Giorgia Meloni. Sulla revisione del, l’esecutivo si è speso moltissimo e, in questo modo, incassa un risultato importante anche sotto il profilo politico. Sono tantissime le modifiche introdotte dalla nuova normativa: dalla revisione dell’Irpef alla detassazione delle tredicesime, fino alla semplificazione dei processi e più in generale della giustizia tributaria. Di fondo, l’orientamento è stato quello di immaginare un sistema fiscale più “vicino” al contribuente. In questo senso è significativa la previsione di avere meno adempimenti estivi, che in linea di massima ingessano gli studi professionali e mettono in difficoltà i clienti. “La delega fiscale è forse una delle misure più significative portate avanti da questo ...