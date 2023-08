Perché la Gran Bretagna è fuori dall’inseguimento a squadre ai Mondiali | cosa è successo a Glasgow

(Di giovedì 3 agosto 2023) I2023 di ciclismo su pista si sono aperti con un colpo di scena nell’inseguimento amaschile. Laè infatti stata eliminata al primo turno e ha terminato con largo anticipo la corsa verso le medaglie. I Campioni del Mondo si erano presentati acon l’obiettivo di difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno. Tre quarti della formazione erano gli stessi del trionfo ottenuto in Francia a ottobre (Daniel Bigham, Oliver Wood, Ethan Vernon), l’unica variante era Charlie Tanfield al posto di Ethan Hayter. Proprio Tanfield, già Campione del Mondo in questa specialità nel 2018, è stato la causa principale della disfatta dei padroni di casa. Il 26enne è caduto proprio nel corso dell’ultimo giro, quando era il terzo vagoncino del treno britannico e stava cercando ...

Certo, subirà anche molta pressioneci sono grandi aspettative su di lui. Ma la pressione e ... sia per la FIBA che per la NBA, e questi impegni occupanoparte del mio tempo. Ho dei ...Da settimane si fa unparlare di Suits , nel pieno di una nuova primavera dopo che l'arrivo nel catalogo di Netflix ... senza voler svelare altri dettagli, al giorno d'oggi, non sai mai ...Amazon sta a Colleferroquei pochi metri in più che l'avrebbero collocata a Frosinone ... LaTour di Paliano fa armi a bagagli e migra in Friuli Venezia Giulia, con Gerardo Iamunno che di ...