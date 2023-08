Perché fare lo scrub al corpo è fondamentale per la tua abbronzatura

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 3 agosto 2023) A volte si sottovaluta il potente aiuto che loaldà alla pelle. Lonon è altro che un esfoliante a base di microgranuli, realizzato principalmente con zucchero, sale o caffé, che, una volta massaggiato energicamente sulla pelle, sempre dal basso verso l'alto, e con movimenti circolari, ha il potere di eliminare le cellule morte. Importantissimo per il ricambio cellulare, permette di rendere la pelle più sana e rosea, stimolando anche la circolazione sanguigna. Seppure gli uomini non soffrano di cellulite, il gommage ha un ulteriore potere: eliminare le irregolarità e i possibili inestetismi della pelle (vale anche per una banale sbucciatura, per dire. Non bisogna insomma aspettare i (circa) 28 giorni necessari alla pelle per auto-rigenerarsi: lopermette alla pelle di ossigenarsi, e di apparire ...