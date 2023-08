PERCHÉ EVGENY PRIGOZHIN HA ORDINATO AI COMBATTENTI DI WAGNER DI TORNARE IN BIELORUSSIA PRIMA DI SABATO?

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il capo della miliziaha convocato tutti i suoiinentro5 agosto. Si prevede che migliaia di uomini arriveranno nell’alleato russo. Il 31 luglio, il capo della milizia russa, Y, haalle sue truppe, rimaste fino ad allora in Russia, diinentro il 5

Prigozhin è stato il primo a congratularsi con i militari nigerini, mettendo a disposizione i propri uomini per aiutare Niamey a sostituire gli ormai indesiderati soldati di Parigi. Dalla ...Prighozin l'aveva annunciato già pochi giorni dopo il golpe rientrato e nell'apparente ... una patria, un duce' non è comunista ma appunto fascistasi ispira a ideologie conservatrici. ..."Questa è una situazione molto pericolosa,gli americani non esitano a usare la politica ...Prigozhin ha dichiarato: "Oggi stiamo definendo i nostri prossimi compiti, il cui contorno sta ...