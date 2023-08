... che ha individuato 39 persone di origine nordafricana cheil reddito di cittadinanza . Denaro nascoto in valigie, zainetti, portafogli Durante le operazioni di controllo ......percepito1.350 omettendo di inserire i redditi del suo compagno, mentre una sua connazionale coetanea ne ha incassati 7.850 non dichiarando di vivere con altri parenti che......percepito1.350 omettendo di inserire i redditi del suo compagno, mentre una sua connazionale coetanea ne ha incassati 7.850 non dichiarando di vivere con altri parenti che...

Percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza: truffa di mezzo milione allo Stato TGLA7

Trentanove persone trasportavano ingenti somme di denaro in valigie, zainetti, portafogli o all'interno di cinture ...Hanno presentato documenti e dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza senza averne alcun diritto. (ANSA) ...