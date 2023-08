Pensiero e forma | alla rocca di Passignano l’arte di pietra di Sestilio Burattini

(Di giovedì 3 agosto 2023) Evento inserito nel cartellone della rassegna culturale Isola del libro Trasimeno Nell’ambito della rassegna culturale Isola del libro Trasimeno, sabato 5 agosto verrà inauguratamedievale dila mostra personale di Sestilio Burattini intitolata ‘’. Un’esposizione di opere, a cura di Antonio Carlo Ponti, che rimarrà visitabile fino al primo settembre, dal venerdìdomenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19. Sestilio Burattini è nato a Magione il 4 aprile 1947 e qui vive e lavora. È stato docente di tecniche di marmo e pietre dure all’Accademia di belle arti ‘Pietro Vannucci’ di Perugia di cui è anche accade­mico di merito. Le sue opere si trovano in collezioni private in Italia e all’estero (Cina e Brasile), numerose delle quali poste ...

