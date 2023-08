Pelle in eccesso dopo il dimagrimento? Ecco come eliminarla senza chirurgia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Larilasciata e inbruschi cambiamenti di peso è un problema diffuso che, negli uomini, riguarda soprattutto la zona addominale. Ma in realtà esistono diverse soluzioni alternative allaplastica,spiegano gli esperti della pluripremiata medical spa Villa Eden di Merano.di cosa si tratta. Tre consigli per eliminare lainsull'addome L'ideale, ovviamente, sarebbe prevenire il problema, evitando le diete drastiche e seguendo un regime alimentare adeguato - possibilmente sotto controllo medico - «che consenta di smaltire al massimo due chili o due chili e mezzo al mese». Parola di Mirco La Mendola, laurea magistrale in scienze motorie, responsabile della sezione “movimento” del noto centro medico ed ...

È un valido alleato per mantenere giovane laevitando la formazione di radicali liberi e per ... frutto rinfrescante che aiuta ad idratarci in profondità eliminando scorie e tossine ine ......dell'attività fisica migliorando la tonicità dellae la circolazione sanguigna. Inoltre, il sale sciolto nell'acqua favorisce il drenaggio e lo smaltimento di scorie e liquidi inper ...... ma risulta essere molto valido ed efficace per la bellezza dellae dei capelli, in generale. ... Essendo ricco di grassi, permette di combattere la produzione e l'di sebo dando forza ai ...

Come eliminare i brufoli sul viso: una guida per una pelle radiosa Microbiologia Italia

Se hai davvero a cuore la tua pelle (e il tuo umore), segui attentamente anche una beauty routine dopo la doccia: ecco cosa fare.Quali acidi esfolianti si possono usare in estate E il retinolo Cosa succede se si idrata troppo I cosmetici da evitare con sole e caldo ...