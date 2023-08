Pd | in corso segreteria | ' mobilitazione sul salario minimo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago (Adnkronos) - E' inal Nazareno una riunione delladel Pd convocata da Elly Schlein, in presenza e da remoto, sul tema del. Dopo il rinvio votato questa mattina in aula alla Camera, la segretaria dem vuole definire una serie di iniziative sul tema per "continuare la battaglia, mobilitarsi e rafforzare la proposta: non ci sta bene che si voltino le spalle a 3,5 milioni di lavoratori", viene sottolineato.