Paura a Trionfale | artificieri intervengono vicino alla Corte d' Appello | Falso allarme bomba

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Momenti di preoccupazione questa mattina all'angolo tra viae via di San Tommaso d'Aquino, a Roma, per unrmeche si è poi rivelato essere. Proprio a qualche metro dd'. A chiamare la polizia alcuni operai che lavorano in un edificio della zona. Sono stati, infatti, loro a trovare l'oggetto nero sospetto attaccato al loro furgone. Arrivati sul posto, gli hahanno verificato che non si trattasse di un ordigno. Presenti anche la polizia di stato e la polizia locale che per qualche minuto ha bloccato le strade interessate.