Patrimonio UNESCO in pericolo | anche l’Italia a rischio

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’agenzia per la protezione culturale delle Nazioni Unite, l’, ha in programma di raccomandare di aggiungere Venezia alla sua lista di siti delmondiale in, poiché l’iconica città insulare, perla italiana per bellezza e cultura, è letteralmente minacciata dal cambiamento climatico, dal turismo di massa e dal rapido sviluppo urbano.mondiale in: allarmeperSi chiama “List of World Heritage in Danger”, la Lista delMondiale incostantemente aggiornata dall’, e identifica decine di città e siti storici e di interesse culturale che sono “minacciati da pericoli gravi e specifici”, come conflitti armati o calamità naturali. Include Odessa ...