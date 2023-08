Passages 2023 | l’amore tra tossicità e superficialità

Ambientato nella Parigi contemporanea, '' descrive una continua lotta di desiderio tra tre persone, dove la felicità è appena fuori portata. Con una fotografia raffinata e interpretazioni ...Ira Sachs al cinema dal 17 agosto Dopo I toni dell'amore , Ira Sachs torna a raccontare ... Altre notizie su: Christopher Nolan Johnny Depp Film agostoJeanne du Barry Oppenheimer...IL MIO VICINO TOTORO (Animazione) 10 AgostoIL GIURAMENTO DI PAMFIR (Drammatico) 10 AgostoI PEGGIORI GIORNI (Commedia) 14 AgostoBLUE BEETLE (Fantascienza) 17 Agosto(...

Arriva al cinema “Passages”, clip del film RB Casting

Le matin : des nuages circulent sur une bonne partie de la région côté continent et ouest-Corse. Temps lumineux mais quelques ondées peuvent se produire. Les températures minimales sont stationnaires.Pan de l’histoire architecturale de la capitale, les passages ne sont plus que seize sur la cinquantaine qu’ils furent, à Paris. Parmi les plus iconiques, nombreux sont regroupés dans la zone du Palai ...