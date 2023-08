Acquistare la maglia della propria squadra o del beniamino, mentre si guarda la partita in streaming. E' la nuova frontiera dell'integrazione tifosi - app - tv, che nasce dallatrae Fanatics. L'accordo, che sarà operativo dal terzo trimestre di quest'anno, vedrà le due aziende unire le forze per sviluppare un'esperienza sempre più integrata in app: gli ......suatecnologica con NAGRA includendo soluzioni di sicurezza cardless. Questa mossa consente a Tivù di ampliare la sua offerta di contenuti sportivi premium con i contenuti sportivie ...E nel corso degli anni sono state annunciate e consolidatecon servizi terzi come Netflix, Discovery, Prime Video, Disney+,ad arricchire il catalogo a disposizione. L'approccio ...

Partnership Dazn-Fanatics, da app si acquistano anche maglie Agenzia ANSA

Acquistare la maglia della propria squadra o del beniamino, mentre si guarda la partita in streaming. E' la nuova frontiera dell'integrazione tifosi-app-tv, che nasce dalla partnership tra Dazn e Fana ...La partnership di lungo periodo permetterà agli abbonati Dazn di acquistare i prodotti Fanatics e ai clienti Fanatics di comprare i servizi di Dazn dai loro rispettivi account ...