La tre giorni alle pendici del monte. Prima serata con Emilio Giannelli, Maurizio Mannoni e Antonio ...... quindi si sta spendendo quanto un'autostrada per fare una ciclabile (non ho). E nella ...non mi pare questo né il caso né l'occasione per inquinare una parola sacrosanta che dovrebbe......usano spesso questa espressione quando parlano delle persone che amano 'potrebberoogni ... La Apatow si è presa qualche ora in più per elaborare quanto accaduto e per dedicarglicolme ...

Parole a illuminare l'Amiata Il ritorno del festival di Camilleri LA NAZIONE

Entrambe romane, ed entrambe da molti anni legate al Monte Amiata, quest’anno Camilleri e Sardoni, presentano una "tre giorni" di spunti di riflessione e dibattiti arricchiti dalla partecipazioni di ...