Papa Francesco “I giovani possono vincere la sfida del clima”

(Di giovedì 3 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo riconoscere l'urgenza drammatica di prenderci cura della casa comune. Tuttavia, ciò non può essere fatto senza una conversione del cuore e un cambiamento della visione antropologica alla base dell'economia e della politica. Non ci si può accontentare di semplici misure palliative o di timidi e ambigui compromessi. In questo caso le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Si tratta invece di farsi carico di quello che purtroppo continua a venir rinviato: ossia la necessità di ridefinire ciò che chiamiamo progresso ed evoluzione. Perchè, in nome del progresso, si è fatto strada troppo regresso”. CosìFrancsco parlando agli universitari a Lisbona. “Studiate bene questo che vi dico: in nome del progresso, si è fatto strada troppo regresso. Voi siete la generazione che puòquesta ...