Papa Francesco ai giovani della GMG di Lisbona | “siate imprenditori di sogni!”

(Di giovedì 3 agosto 2023)aiGMG di: “non amministratori di paure, madi” Con la partecipazione alla Giornata mondialeGioventù diè al suo 42° viaggio apostolico. L’occasione è importante per lanciare messaggi di incoraggiamento alle nuove generazioni, il cui futuro sembra essere minacciato da quella che il pontefice ha definito “terza guerra mondiale”. Ha detto: “Amici, permettetemi di dirvi: cercate e rischiate. In questo frangente storico le sfide sono enormi e i gemiti dolorosi. Stiamo attraversando una terza guerra mondiale a pezzi ma abbracciamo il rischio di pensare che non siamo in ...