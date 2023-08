Lo ha dettoFrancesco durante la sua visita a Lisbona in occasione della Giornata Mondiale della Gioventu'. Il Pontefice ha invitato i giovani a vedere la questione nel suo insieme, ovvero in un'...Qui si trova l'inquietudine di cui parla il, quella che non si deve temere: 'Nonaver paura di sentirci inquieti, di pensare che quanto facciamo non basti. Essere insoddisfatti, in ...ascoltare la sofferenza del pianeta insieme a quella dei poveri; mettere il dramma della ... Ilpoi si è recato anche a Cascais, dove ha incontrato i giovani di 'Scholas Occurrentes', una ...

Papa: 'Dobbiamo prenderci cura della nostra casa comune' Tiscali Notizie

