Papa a Lisbona incontra giovani universitari | “Diffidate di formule prefabbricate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il suggerimento di Bergoglio: "Cercate e rischiate, sostituite paure con sogni" “Diffidiamo delle, delle risposte che sembrano a portata di mano, sfilate dalla manica come carte da gioco truccate; diffidiamo di quelle proposte che sembrano dare tutto senza chiedere nulla”. E’ il suggerimento che ildà aidell’Università cattolica dinel suo secondo giorno in Portogallo per la Giornata mondiale della gioventù. “Diffidare è un’arma per andare avanti. In una parabola di Gesù, trova la perla di grande valore colui la cerca con intelligenza e intraprendenza, e dà tutto, rischia tutto ciò che ha per averla. Cercare e rischiare: ecco i verbi dei pellegrini”, sottolinea il Pontefice che cita Fernando Pessoa il quale “in modo tormentato ...