Paolo Kessisoglu | nuovo amore dopo la separazione da Sabrina Donadei Ecco chi è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) A pochi mesi di distanza dallacon la mogliee dalla perdita di entrambi i genitori, il conduttoretorna ad amare e a sorridere. A chi va il merito? Alla nuova fiamma Silvia Rocchi. A confermare la love story sono gli scatti del settimanale Oggi che li ha immortalati in vacanza in spiaggia a Santa Margherita Ligure (Genova) intenti a scambiarsi sguardi complici e teneri baci. Chi è Silvia Rocchi? Anche lei, come l’attore, vive a Milano, ha 46 anni (8 anni in meno rispetto a) e di mestiere fa l’architetto. Solo a maggio scorsoal Corriere della sera aveva reso nota ladalla ex mogliela morte dei genitori e aveva parlato dell’essere genitori, facendo ...