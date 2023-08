Paolo Bellini resta in carcere | il Tribunale del Riesame | “Killer professionista pronto a rendersi irreperibile”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un “a scappare.in, terrorista nero di Avanguardia nazionale condannato in primo grado all’ergastolo nell’aprile 2022 come uno degli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna e arto lo scorso 29 giugno per le minacce nei confronti dell’ex moglie (che ha testimoniato contro lui) e del giudice che lo ha condannato. Per i giudici deldelè “persona che di fronte alla prospettiva di dover scontare l’ergastolo e non poter dare corso ai propri sentimenti di vendetta è sicuramentee garantirsi così la libertà”. Il rischio è ...

Il tribunale del Riesame sull'ex Avanguardia Nazionale: "Fuori dal carcere certamente commetterebbe i reati ...... con celebri arie dei più grandi operisti italiani (, Mascagni, Puccini) fino a FrancescoTosti, stimato autore di romanze e arie da camera/salotto. Il percorso si conclude con pagine ...L'altro elemento di congiunzione è, esponente di Avanguardia nazionale, uomo dei servizi, in missione in Sicilia nel periodo delle stragi di Capaci e via d'Amelio e suggeritore di ...

I giudici: "Paolo Bellini è pronto a fuggire e a vendicarsi" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Bologna, 3 agosto 2023 – La Primula nera è ancora in carcere. All’indomani della 43esima commemorazione della strage alla stazione arrivano le motivazioni del tribunale del Riesame, per il quale Paolo ...Paolo Bellini, condannato all'ergastolo in primo grado come quinto esecutore materiale della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e con un passato da criminale multiforme, è "persona che ...