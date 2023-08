Per"la politica monetaria può operare non solo alzando i tassi ma anche mantenendoli agli attuali livelli per un periodo più lungo". Una politica di questo genere, spiega, che "incorpora la ...Per"la politica monetaria può operare non solo alzando i tassi ma anche mantenendoli agli attuali livelli per un periodo più lungo". Una politica di questo genere, spiega, che "incorpora la ...

Panetta, persistere su livello dei tassi, non solo alzarli Agenzia ANSA

La "persistenza" per un periodo più lungo dei tassi Bce "è importante quanto" il suo livello.