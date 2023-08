Pallanuoto | Serie A1 2023-2024 | nuovo format e lunga sosta per Europei e Mondiali

(Di giovedì 3 agosto 2023) A causa dello stop perad inizio, cambia ildellaA1 di: il massimo campionato vivrà una regular season in due fasi: prima parte con girone unico di sola andata con 14 squadre, poi lungo stop dal 12 dicembre al 24 febbraio e seconda fase con 2 gironi da 7 squadre, cui seguiranno play-off e play-out. Si inizia il 1° ottobre, lo Scudetto sarà assegnato entro il 29 maggio. CAMPIONATOA1La regular season inizierà con un girone all’italiana con 14 squadre e partite di sola andata. Tutti i club avranno accesso alla seconda fase, in cui saranno suddivisi in due gironi: le squadre dal 1° al 7° posto parteciperanno al round scudetto, le square dall’8° al 14° posto parteciperanno ...

